- Cristi Chivu a avut ghinion in afaceri, dupa ce a incercat sa investeasca din averea pe care a strans-o in anii sai de glorie in fotbal. A ramas cu datorii imense, dar pentru soția lui nu s-a zgarcit. I-a facut un cadou incredibil.

- Cmpania deținuta de omul de afaceri albaiulian, Raul Ciurtin, investește patru milioane de euro pentru a lansa pe piața o noua serie de produse alimentare premium. Prefera Foods, unul dintre jucatorii importanți de pe piața conservelor, lanseaza gama de produse fresh “de Azi“, care include produse precum…

- O analiza a Administrației Județene a Finanțelor Publice arata ca peste 40 mii de ialomițeni au datorii la Fisc. Valoarea debitelor este de peste 300 milioane de lei! Cele mai multe debite provin din neachitarea amenzilor sau din atragerea raspunderii solidare ca urmare a prejudiciilor stabilite de…

- Un om de afaceri este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de cumparare de influenta de peste 3 miloane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii din cadrul DNA - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezinta pentru Romania unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali, dar si cu potential investitional, din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingand valoarea de 151,26 milioane dolari in prima jumatate a acestui an, conform datelor furnizate…

- Compania aeriana „Fly One” urmeaza sa achite 10, 2 milioane de lei in bugetul dupa ce Curtea de Apel Chișinau i-a restituit cererea de apel impotriva hotararii Judecatoriei Chișinau, sediul Centru, din 19 martie 2019, scrie Ziarul de Garda .

- In ultimele 3 luni, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 268,5 milioane de euro, in scadere cu 2.4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul modificarii tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobila și al scaderii vanzarilor de echipamente, anunța MEDIAFAX.La…

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat ca PNL și USR, prin reacțiile la decizia CCR, incearca o manipulare grava care are ca ținta instituția. El s-a intrebat ce se va intampla cu zecile de milioane euro cheltuite pentru referendum, daca le va da inapoi Klaus Iohannis din banii de meditații,…