CCR: Infiintarea sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor, constitutionala

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat publicitații, vineri, motivele penru care a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Înalta Culte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu neconstitutionalitatea noilor prevederi ale Legii privind statutul magistratilor.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Parlamentarii PNL au anuntat miercuri ca sesizeaza Curtea Constitutionala în ceea ce priveste doua legi adoptate recent de Parlament - cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea 303/2004 referitoare la statutul magistratilor. "PNL a finalizat contestatiile…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, dupa Comisia speciala privind legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, ceea ce ar ingreuna indeplinirea procesului penal. Totodata, acesta a subliniat…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustine ca daca se doreste, ar trebui infiintarea unei sectii pentru anchetarea fiecarei categorii profesionale, nu doar a magistratilor. "Propunerea DIICOT a fost ca in conditiile in care se doreste schimbarea de competenta, sa fie data in sarcina…

- Dupa doua amanari, propunerile privind modificarile aduse Codului penal si de Procedura Penala sunt discutate marti la Comisia speciala privind legile Justitiei de la Parlament. Dupa ce deunazi dezbaterea fusese amanata, unul dintre motive fiind tocmai acela ca se asteapta prezenta oficialului din fruntea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, referindu-se la protestele magistratilor, ca acestia pot protesta ca cetateni, dar din punct de vedere al functiilor pe care le ocupa, trebuie sa respecte legile speciale si Constitutia, precizand ca va exprima un punct de vedere mai clar dupa ce…

- Curtea Constitutionala a Romaniei arata in motivarea deciziei de respingere a sesizarilor privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei ca Parlamentul poate constitui astfel de comisii atat in privinta legilor care se adopta in sedinta comuna,…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, au fost respinse miercuri de Curtea Constitutionala. Sesizarile PNL si USR au fost respinse cu 8 voturi la 1- cel al Liviei Stanciu,…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala. Tot azi, in plenul Camerei Deputatilor, se modifica doua legi ale Justitiei. In cazul in care…

- CCR a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie, pronuntarea la sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni.

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala.Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a plenului CCR se afla cele…

- Uniunea Salvati Romania considera ca modificarile aduse legii privind organizarea judiciara in comisia speciala pe domeniul justitiei "submineaza independenta justitiei si intoarce Romania cu 15 ani in urma". Intr-un comunicat transmis marti Agerpres, USR sustine ca modificarea legii in sensul infiintarii…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a revenit, marti, asupra unui amendament adoptat anterior care prevedea ca efectuarea "in continuare" a urmaririi penale a magistratilor se poate dispune numai dupa incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau procurori din CSM si l-a respins. Textul…

- Președintele Comisiei speciale pe legile Justiției, Florin Iordache, a precizat, luni, ca inființarea Secției speciale privind investigarea infracțiunilor din Justiție are rolul de a lua presiunea de pe judecatori. "Am considerat ca trebuie sa existe o astfel de secție, o secție…

- CSM dezaproba infiintarea unei sectii de investigare a magistratilor Consiliul Superior al Magistraturii dezaproba înfiintarea unei sectii speciale de investigare a magistratilor acuzati de infractiuni care privesc domeniul justitiei. Presedinta acestui for, Mariana Ghena, a declarat,…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie și a adaugat ca aceasta nu este necesara. “Plenul CSM a exprimat un aviz negativ și cu privire la…

- Infiintarea sectiei de investigare a magistratilor este nejustificata, sustine presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena. Ea a reamintit ca CSM a dat aviz negativ cu privire la acest text de lege.

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, a declarat, vineri, ca membrii Consiliului nu sunt de acord cu infiintarea sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie, precizand ca aceasta nu este necesara.

- Reactionand pe marginea adoptarii, deunazi, in cadrul Comisiei speciale de la Parlament, a infiintarii unei sectii speciale de investigare a unor infractiuni din Justitie, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a amintit, vineri, ca forul pe care il conduce a dat aviz negativ in aceasta…

- Comisia speciala pentru Legile justitiei a adoptat, joi, infiintarea „Sectiei de investigare a unor infractiuni din Justitie”, PNL si USR votand impotriva. „In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere facuta de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) privind infiintarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infractiunilor din Justitie", adica cele comise de judecatori si procurori.…

- In urma cu scurta vreme, parlamentarii din cadrul forului condus de Florin Iordache au dat unda verde infiintarii unei sectii speciale care sa investigheze infractiuni comise de magistrati – in speta procurori si judecatori. Mai exact, alesii de la PSD si ALDE din Comisia speciala au aprobat modificarea…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a votat joi, 7 decembrie, infiintarea unui serviciu in cadrul Parchetului General care sa preia toate anchetele cu privire la infractiunile din justitie."(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție se inființeaza și funcționeaza…

- Comisia speciala privind legile justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), va discuta joi o propunere facuta de Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) privind infiintarea unei Sectii speciale pentru investigarea "infractiunilor din Justitie", adica cele comise de judecatori si procurori.…

- Cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „impotriva”, majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat modificarea Legii nr. 304/2004 in sensul inființarii unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați. O alta modificare adusa joi Legii privind privind organizarea…

- Comisia speciala pentru legile justitiei condusa de deputatul PSD Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei, lucreaza marti toata ziua pe modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, al doilea proiect din pachet, care prevede infiintarea unei Directii speciale pentru investigarea…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire din cotidianul Național referitoare la intenția Guvernului Tudose de a ii responsabiliza pe funcționarii din ANAF, pe modelul legii raspunderii magistraților, astfel incat sa poata fi stopat blocajul existent in economie.Național:…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta in 13 decembrie sesizarea USR cu privire la hotararea Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile Justitiei, au precizat vineri oficiali ai CCR, conform agerpres.ro. Uniunea Salvati Romania a anuntat joi ca a depus la Curtea Constitutionala…

- Curtea Constituționala a Romaniei va discuta in 13 decembrie sesizarea USR cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției, au precizat vineri oficiali ai CCR. Uniunea Salvați România a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat joi ca a depus la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la hotararea Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atributii ilegale, care…

- Uniunea Salvați Romania a depus, joi, la Curtea Constituționala, o sesizare de neconstituționalitate privind Hotararea de inființare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, anunța senatorul USR Vlad Alexandrescu pe pagina sa de Facebook. “Ce a facut PSD-ALDE prin aceasta ...

- Decizia CCR a fost programata initial pentru 16 noiembrie insa Curtea si-a mai acordat o saptamana pentru a analiza sesizarea. La sedinta de saptamana trecuta a fost prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a sustinut ca aprecierea legalitatii unei hotarari de guvern este de competenta…

- "Astazi (miercuri — n.r.), in Birourile permanente reunite a fost respinsa solicitarea noastra sa se amane dezbaterile și sa se solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția, așa cum este inscris și in raportul MCV și așa cum au declarat și oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri…

- Liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului prin care a fost modificat regulamentul Comisiei speciale privind unificarea legislatiei in domeniul Justitiei, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce a fost resipnsa solicitarea de a se amana dezbaterile si solicitarea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, marti seara, la dezbaterea organizata de GDS, ca prin modificarile la legile justitiei se incearca cresterea autoritatii ministrului Justitiei asupra procurorilor, ceea ce va afecta in mod grav independenta magistratilor, aratand ca, de exemplu,…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Dragnea da de inteles ca nu ar exista emotii nici in privinta planului PNL de a depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului, si nici in eventualitatea in care s-ar putea contesta Ordonanta care aduce modificari Codului Fiscal la Curtea Constitutionala, cum, de asemenea, si-ar dori liberalii. Intrebat…

- Valentin Dascalu, consilier local in Caransebes, a ridicat la Resita, sub cupola Palatului Prefectural, in fata subprefectului Sebastian Purec, cateva probleme legate de extremele sistemului public de pensii. „Multi pensionari ne-au rugat sa facem interventiile si la dvs, si sa ajunga si…

- Dupa cum se stie deja, in cadrul sedintei de marti a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a analizat raportul ce contine concluziile celor sase inspectori de la Inspectia Judiciara care au facut, in vara, controlul la DNA. Dupa aceasta sedinta, s-a aflat – pe surse pana…

- Atat ministrul Justitiei, cat si procurorul general sunt, la momentul de fata, la Consiliul Superior al Magistraturii, unde are loc sedinta Sectiei pentru procurori, in cadrul careia se va analiza raportul intocmit dupa controlul managerial facut de Inspectia Judiciara, in vara, la DNA. Daca pana sa…