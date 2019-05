Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva O noua tulpina a virusului rujeolei a fost descoperita in nordul tarii. Boala a facut, pana acum, 62 de victime, majoritatea copii. „Singura arma ramane vaccinul”, spun specialistii. Suntem departe insa de rata de vaccinare de 95 la suta, recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Majoritatea votanților prezenți la referendumul organizat pentru a decide soarta bazei militare SUA din sudul Japoniei s-au opus propunerii de relocare a acesteia. În ciuda acestui fapt, guvernul central a transmis luni ca nu va renunța la planurile de construcție, informeaza Reuters, potrivit…

- Cazurile de rujeola sunt in crestere in toata lumea, anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii, care atrage atentia asupra importantei vaccinarii. Un raport publicat la Geneva arata ca o treime din cazurile de anul trecut s-au inregistrat in Europa.

- Cazurile de rujeola din Europa s-au triplat intre 2017 și 2018, pana la 82.596 – cel mai mare numar inregistrat in acest deceniu, arata datele furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații. In timp ce ratele de vaccinare cresc, OMS spune ca acoperirea nu este suficient de mare pentru a preveni circulația…

