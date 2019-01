Caz halucinant la Craiova. Atac cu masina. Un apartinator a intrat intentionat in Urgenta spitalului. Suparat pe medici (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer în vârsta de 39 de ani, din județul Caraș Severin, a intrat cu mașina, sâmbata noaptea, în interiorul Urgenței Spitalului din Craiova. Deocamdata nu se știe daca gestul barbatului a fost sau nu intenționat.

- Un sofer in varsta de 39 de ani, din judetul Caras Severin, a intrat cu masina, sambata noaptea, in interiorul Urgentei Spitalului din Craiova. Deocamdata nu se stie daca gestul barbatului a fost sau nu intentionat. Nu s-au intregistrat victime dintre pacientii spitalului.

- Trei tineri care mergeau sa se inscrie la Școala de Agenți de Poliție din Campina au fost salvați, joi, de jandarmii din Dambovița, dupa ce s-au rasturnat cu mașina, pe un drum ocolitor, unde au ajuns din cauza unei erori a GPS-ului, transmite Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii…

- Un tanar de 27 de ani, din Craiova, fara permis de conducere, a ajuns joi seara la spital dupa ce masina la volanul careia se afla a fost lovita de un autoturism condus de un sofer care consumase bauturi...

- Un conducator auto a reusit in aceasta seara "performantaldquo; de a parca masina pe scarile din apropierea Lacului Tabacarie. Masina a fost surprinsa de martori "parcataldquo; la distanta foarte mica de apa, in zona Gravity Park. In imagini se observa autoturismul care a coborat cateva trepte catre…

- Un tanar din Craiova a scapat doar cu o sperietura zdravana dupa un accident spectaculos, produs marti seara in comuna doljeana Podari. Potrivit politistilor doljeni, tanarul a pierdut controlul directiei intr-o curba, a iesit de pe sosea, s-a rasucit in ...

- Un tanar din Craiova a scapat doar cu o sperietura zdravana dupa un accident spectaculos, produs marti seara in comuna doljeana Podari. Potrivit politistilor doljeni, tanarul a pierdut controlul directiei intr-o curba, a iesit de pe sosea, s-a rasucit in ...

- Inca de la inaugurarea din luna noiembrie a anului trecut, gazonul de pe "Ion Oblemenco" s-a confruntat cu mari probleme. Jucatorii și antrenorii s-au plans in mod constant de numeroasele brazde care se desprind din terenul din Banie. O posibila cauza a starii deplorabile a gazonului a fost prezentata…