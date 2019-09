Câți oameni încap într-o mașină - VIDEO. Descoperirea polițiștilor sibieni Eforturile depuse de polițiștii rutieri pentru siguranța in trafic prin sancționarea nerespectarii normelor rutiere și reducerea victimizarii prin accidente rutiere pot fi extrem de ușor zadarnicite prin atitudini care nu sfideaza doar normele rutiere. Cu o astfel de situație s-au confruntat polițiștii Serviciului Rutier Sibiu pe DN 7, cand intr-un autoturism care tracta o remorca se aflau 12 pasageri. Polițiștii rutieri aflați de serviciu in trafic, pe DN 7, desfașurand o acțiune privind legalitatea transportului de persoane, au oprit pentru control un ansamblu de vehicule (format… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

