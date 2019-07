Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are nevoie de 172,55 miliarde lei pentru a acoperi pensiile in urmatorii patru ani, potrivit recalcularii si majorarii prevazute in noua lege a pensiiilor, promulgata luni de presedintele Klaus Iohannis, atrage atentia Uniunea Salvati Romania. Asta inseamna, potrivit unui calcul facut…

- "Noua lege a pensiilor a fost promulgata astazi de președintele Iohannis. Pentru a acoperi pensiile in urmatorii 4 ani, așa cum vor fi ele recalculate și majorate de noua lege, Guvernul, indiferent de coloratura lui politica, va trebui sa gaseasca 172,55 miliarde de lei. Adica, de peste patru…

- Sistemul informatic pentru medicii de familie este "in colaps total", afirma aceștia intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, Ministerului Sanatații și Casei Naționale de Asigurari de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sistemul informatic pentru medicii de familie este "in colaps total", afirma acestia intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Sistemul a costat peste 80 de milioane de...

- Medicamentele accesibile ca preț sunt cele mai vulnerabile la taxa clawback, iar efectul, in cazul unora dintre ele, este dispariția de pe piața, facand accesul pacienților la medicamente foarte dificil sau imposibil, afirma reprezentanții Asociației Romane a Producatorilor de Medicamente Generice.…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean a solicitat Ministerului Sanatații și Casei Naționale de Asigurari de Sanatate sa elaboreze o procedura prin care sa aloce fonduri, astfel incat persoanele care sufera de boli cronice și in special varstnicii sa aiba prioritate pentru realizarea de investigații…

- "Este absolut inacceptabil ca tocmai Iohannis sa atace PSD ca nu construiește spitale, in condițiile in care PNL, partidul care il susține in campania prezidențiala, a inchis zeci de spitale din Romania, redeschise apoi in guvernarea PSD. Este intolerabila insinuarea președintelui Iohannis…

- „Un sistem sanitar performant este cel care ajuta pacientul, care ii da șansa la viața. Anchetele difuzate la emisiunea pe care am realizat-o timp de noua ani au surprins exact problemele sistemului medical, de la coșmarul infecțiilor nosocomiale pana la exodul medicilor. Cred ca sistemul sanitar…