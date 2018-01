Cat costa un plin de benzina in 2018, in Romania? Dar unul de motorina?

Stiri pe aceeasi tema

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, dupa ce premierul a declarat in urma cu cateva zile ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua ...

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- Inchisoare și amenzi usturatoare pentru parinții care pun imagini cu copii pe Facebook. Guvernul francez a luat decizia radicala. Un parinte risca un an de inchisoare si o amenda de 45.000 de euro daca este gasit vinovat ca a facut publice date intime despre viata privata a altor persoane, inclusiv…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Irina Begu, in semifinalele turneului de la Shenzen. Ar putea sa o intalneasca pe Simona Halep Liderul mondial Simona Halep si Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA, vor juca, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen. Irina Begu a învins-o, joi, cu…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Pretul petrolului a inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 a inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran.

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze de anul acesta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor...

- George Mioc, un cunoscut afacerist american de origine romana, atrage atentia asupra creșterii prețurilor combustibilului, in Romania. Omul de afaceri considera Guvernul Tudose responsabil de creșterea prețurilor carburanților."Șoferii romani care in aceste zile circula prin țara sau prin…

- Autostrazile de pe hartie. Ce promiteau și ce s-a ales de ele In urma cu patru ani, Guvernul prezenta o harta privind rețeaua de autostrazi care vor fi construite pana in 2018. Potrivit planului, anul acesta trebuia sa avem deja 1.000 km, insa ne-am oprit la 748. Din pacate au fost…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul. "Proiectul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor proiecte prioritare de transport.…

- Mihai Pintilii (33 de ani) a iesit accidentat in minutul 29 al meciului dintre FCSB si Viitorul, fiind inlocuit de Ovidiu Popescu. Intr-un moment in care jocul se desfasura in jumatatea campioanei, Pintilii s-a intins pe gazon si a cerut interventia medicilor, acuzand probleme…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…

- Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a afirmat ca atât Canada, cât și alți parteneri internaționali sunt îngrijorați de modificarile aduse legilor justiției și ca înțeleg de ce sunt nemulțumiți oamenii care ies în strada. "Canada,…

- Potrivit Național, prețul mediu de la pompele bulgarești era de 1,003 euro la benzina și 1,025 euro la motorina, estimat la data de 27 noiembrie de la Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene, in timp ce in Romania un litru de benzina costa 1,135 euro…

- Autor: Florentin SCALETCHI (Paraleli suntem noi cu memoria si mintea) Pornind de la definitia paralelei din geometrie, care spune ca sunt doua linii drepte care nu se intalnesc niciodata, constatam ca e o mare eroare sa o folosesti macar si ca metafora in contextul unui stat si, cu-atat mai mult, intr-un…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Chiar daca salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu ii mai afecteaza pe soferi. Guvernul a decis in sedinta de miercuri, 6 decembrie, sa stabileasca o valoare fixa a punctului-amenda contravenționala privind circulația pe drumurile…

- Previziuni sumbre pentru 2018! Guvernul, pentru a sustine majorarile salariale, va sacrifica, din nou, investitiile. Si asta, din pacate, nu este singura veste proasta! Nu vor ajunge banii nici dupa ce se taie investitiile si va fi nevoie de majorari de taxe, sustine presedintele CFA Romania, Adrian…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca au transmis SUA declaratia in numele…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a stabilit noile prețuri plafon la carburanți, transmite stirilocale.md Potrivit ANRE, un litru de benzina va costa 17,67 de lei, cu 12 bani mai ieftin decât în prezent. Motorina s-a scumpit cu 7 bani și…

- Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica a afișat astazi noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina, care vor fi valabile pana pe 12 decembrie curent. Astfel, un litru de motorina va costa in urmatoarele doua saptamani 15,85 de lei, cu 7 bani mai mult decat pana acum. Totodata, incepand…

- MAE isi exprima "intreaga solidaritate fata de autoritatile si poporul egiptean, precum si sprijinul in lupta impotriva terorismului sub toate formele sale de manifestare". "In acest moment de grea incercare, gandul nostru se indreapta cu deplina compasiune catre victimele numeroase ale…

- "Dam, astfel, dovada de seriozitate ca membru al Uniunii Europene, dovedind ca Romania știe ce are de facut, iar Guvernul indeplinește, pas cu pas, programul de guvernare asumat. (...) In paralel cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, trebuie sa gasim și sa aprobam acele modificari de legislație…

- Black Friday se apropie cu repeziciune, iar evenimentul se va derula vineri, 17 noiembrie la eMag . Insa alți retaileri, atat online, cat și magazine clasice, așa cum e cazul Flanco , deja au demarat campania de reduceri . Libertatea va prezinta lista de electronice ieftine de Black Friday 2017 care…

- Pana la sfarsitul acestei luni, benzina si motorina se vor scumpi cu cel putin 4% fata de preturile actuale. Este estimarea specialistilor pe baza cotatiilor petrolului pe bursele internationale si a deprecierii leului in fata dolarului american, moneda in care se tranzactioneaza titeiul.Citeste…

- Deși prețul carburanților la pompa era tot in urcare in ultimele saptamani, guvernanții au susținut raspicat ca benzina și motorina nu s-au scumpit ”decat foarte puțin”, cu doar cațiva banuți. In realitate, benzina a ajuns la de 4,5 lei la aproape 6 lei litrul, iar scumpirile vor continua pana la finalul…

- Reprezentantii Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP) au transmis, miercuri, ca ”revolutia fiscala” va diminua cu 25 % veniturile angajatilor de la 1 ianuarie 2018 prin transferul contributiilor, motiv pentru care functionarii publici ”se vor alatura tuturor actiunilor de protest organizate…

- Guvernul de la București a decis ca piata muncii are nevoie de 7 000 de noi lucratori extracomunitari in cursul anului 2018, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern. Lucratorii fin afara UE sunt necesari pentru a putea realiza proiectele finantate din fonduri europene, care vor contribui la dezvoltarea…

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Acesta susține ca, deși nu l-a crezut inițial, Traian Basescu a greșit doar pe jumatate atunci cand a afirmat ca Ponta este ofițer SIE. „Eu…

- Prețul mediul al benzinei este de 5,16 lei/litru, in timp ce motorina a ajuns la 5,24 lei. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei,…

- 6 lei ar urma sa coste litrul de benzina sau motorina. In doar cateva luni, carburanții costa cu aproape 1 leu mai mult pe litru, iar prețul ar urma sa creasca. Scumpirea nu vine singura, e in lanț. Prețul alimentelor a explodat. Fata de acum o luna, pretul oualor s-a dublat, carnea…

- „Le-am spus oamenilor de afaceri despre decizia noastra asumata politic, o decizie politica puternica de sprijinire a Complexului Energetic Hunedoara si a Termocentralei Mintia. Nu este o abordare contabila, este o abordare strategica”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea…

- Motorina si benzina se scumpesc din nou. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit astazi un nou plafon pentru urmatoarele doua saptamani. Pentru un litru de benzina, soferii vor trebui sa achite 17 lei si 13 de bani, cu 16 de bani mai mult decat acum.

- Dezvoltarea jocurilor de noroc online a creat o piața imensa in Romania. Fie ca a fost vorba despre poker, pariuri sportive sau cazinouri online, incepand cu anii ’00, din ce in ce mai mulți romani s-au lasat atrași de acest fenomen. Ca de fiecare data, statul roman a fost surprins, iar legislația nu…

- Dupa ce Guvernul a decis eliminarea Timbrului de Mediu la inceputul acestui an, piața auto de mașini rulate a explodat, in Romania fiind inmatriculate un numar record de automobile second-hand. De aceea, Guvernul pregatește o noua taxa, despre care se vorbește din ce in ce mai des.

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul muncii, a prezentat in sedinta de guvern de ieri propunerea proiectului de hotarare de guvern prin care salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand de anul viitor cu 31%, de la 1.450 de lei brut pe luna in prezent la 1.900 de lei brut pe luna din…

- Printre alte subiecte, realizatorul TV a spus ca a auzit in emisiunea "Neatza cu Razvan și Dani" ca, in curand, un gram de benzina va fi cat un gram de aur. "Consider ca, in aceasta țara, ar trebui sa se intample urmatoarele lucruri: scaderea salariilor și pensiilor cu 25% și TVA de 24%. Merita…

- "Anul viitor va trebui sa avem o mare parte din programul de guvernare aplicat. Sunt peste o suta de masuri pe care guvernele PSD le-au luat anul acesta din programul de guvernare. Avem o crestere economica de peste 6%. Va spuneam sa nu luati in calcul prognozele din exterior", a declarat la Romania…

- Desi avem o crestere economica record, si deficitul bugetar atinge recorduri: in al doilea trimestru al anului aveam cel mai mare deficit din Uniunea Europeana, iar dupa primele noua luni aproape s-a dublat, comparativ cu anul trecut. Explicatia pentru acest paradox e simpla, spun economistii: Romania…

- Fara masini pe benzina sau motorina, in Paris, pana in 2030 si o retea inteligenta de biciclete. Este planul ambitios pe care il au oficialii din capitala Frantei pentru a reduce poluarea din oras.

- Conform sursei, anuntat cu prilejul unei conferinte organizata la Riad, noul oras ar urma sa opereze independent de actuala structura guvernamentala, iar investitorii si companiile vor fi consultanti pe toata durata dezvoltarii sale. "NEOM va fi construit pe baza unui sistem ground-up, pe zone libere,…

- Benzina și motorina s-au scumpit de la inceputul lunii august pana acum cu mult mai mult decat contravaloarea accizelor introduse de catre Guvern, releva datele Comsiei Europene . Reamintim, Guvernul a reintrodus acciza suplimentara de 7 eurocenți pe litru , in doua etape: una de la 15 septembrie și…