Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Oana Pellea a postat un mesaj tulburator pe pagina personala de socializare, facand apel catre teatrele care au sa ii plateasca drepturile salariale pentru spectacolele in care a jucat. Chiar daca se bucura de succes, jucand cu casa inchisa in mai toate spectacolele și primind aplauze la scena…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare, poate fi eliberat conditionat dupa ce a executat 2/3 din pedeapsa, potrivit prevederilor Codului Penal. Liberarea conditionata se poate acordat daca "cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata…

- In funcție de rata de creștere a site-ului, numarul utilizatorilor care au incetat din viața se va situa, pana la sfarșitul secolului, intre 1,4 miliarde și 4,9 miliarde, arata un nou studiu. Multe dintre aceste profiluri „fantoma” vor aparține persoanelor care au trait in India (din cauza populației…

- Magistratii de la Tribunalul Suceava au decis, vineri, 3 mai, sa admita contestatia formulata de singurul inculpat trimis deocamdata in judecata in cazul spargerii la pont date in vara anului trecut din casa unui cunoscut om de afaceri din Suceava.Judecatorii i-au schimbat lui Mihai Gabriel Precob…

- Procurorii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, marți, o tanara a fost gasita moarta in casa in care locuia singura, la cateva zile de la deces. Fata, in varsta de 29 de ani, care suferea de depresie și era sub tratament medicamentos, nu raspundea la telefon de cateva zile. O prietena care cunoștea…

- Procesul angajarilor fictive, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, ar putea fi reluat de la zero. Judecatorul Simona Encean a facut cerere de recuzare in acest proces, din cauza unor postari ale soțului ei, Alexandru Encean, cel care este mare fan al PSD.Citește și: Oamenii lui…

- "Sunt revoltat si nu voi negocia interesele romanilor! In ultimele saptamani, remarc cresteri de preturi la tarifele in comunicatii, intr-o abordare de scumpire anticipativa, in conditiile in care OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost…

- Andrei Caramitru, consilier al șefului USR, Dan Barna, derapeaza din nou. Într-o postare pe Facebook, el a acuzat PSD ca este responsabil de „holocaustul României”, susținând ca „e mai rau decât ce am suferit în al doilea razboi mondial”. Ulterior,…