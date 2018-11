Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, a fost citata, joi, la Parchetul General, pentru a fi audiata intr-un dosar deschis ca urmare a unui denunt in legatura sumele de bani obtinute de familia Iohannis din inchirierea unui imobil, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Denuntul…

- Societatea de Transport București – STB SA (fosta RATB) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in acest weekend, de sambata, 10 noiembrie, ora 00.30, pana luni, 12 noiembrie, ora 04.00, circulația tramvaielor liniei 41 va fi intrerupta pentru executarea unor lucrari complexe la calea de rulare.…

- Alina Vidican incearca sa faca tot ce ii sta in putere pentru a caștiga bani din afacerea pe care i-a lasat-o fostul ei soț, Cristi Borcea, la Miami. Ea a inceput deja sa pregateasca petrecerea de Revelion din barul pe care il deține in orașul american. De altfel, Alina Vidican s-a stabilit alaturi…

- Un clujean este cercetat pentru ca și-ar fi ucis soția in imprejurari bizare. Cei doi au mers la casa parinteasca din comuna Geaca pentru a taia porcul, iar in noaptea de miercuri spre joi, barbatul de 51 de ani și-a sunat fratele caruia i-a spus ca și-a strangulat soția. Surse judiciare au precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a contestat la Curtea de Apel Bucuresti amenda de 2.000 de lei primita din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), insa procesul a fost amanat pentru data de 23 noiembrie. Vineri, la primul termen, instanta a stabilit ca dezbaterile in acest caz…

