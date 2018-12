Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ii da o replica usturatoare președintelui Klaus Iohannis in privința preluarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii europene. Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, dupa intalnirea cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor,…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a criticat, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, conținutul raportului MCV prezentat de Comisia Europeana și faptul ca oficialii europeni au ignorat, in conținutul documentului, abuzurile din justiție și incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat, marți, ca Guvernul de la Roma susține Romania in procesul de legiferare, fara imixtiunea Bruxelles-ului. Ministrul italian a declarat, la conferința de presa comuna susținuta alaturi de ministrul Carmen Dan, ca Italia incurajeaza Romania sa voteze…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca toate sectiile de votare de la referendumul din 6-7 octombrie se vor afla sub protectia angajatilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). “Eu pot sa va asigur ca nicio sectie de votare organizata pentru referendumul din 6-7 octombrie…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reiterat, marți, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului, faptul ca Jandarmeria a acționat conform legii. “Pana in data de 10 august cand eu am revenit la minister, la comanda MAI a fost secretarul de stat pe Ordine Publica,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a atacat, marți, pe președintele Klaus Iohannis, in timpul audierii in Comisia de Aparare și Ordine Publica a Senatului pe tema protestului din 10 august. Carmen Dan i-a reproșat lui Iohannis ca s-a antepronunțat cu privire la violențele din 10 august. Mai…

- Ministrul de interne Carmen Dan i-a dat, luni, o lecție aspra de legislație procurorului general al Romaniei referitoare la documentele pe care procurorii le pot accesa in ancheta privind mitingul din 10 august, dupa ce Augustin Lazar s-a plans public ca acestea trebuie desecretizate pentru ca procurorii…