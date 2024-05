Deși varsta lui inaintata este subiectul multor glume in mediul online, Ion Iliescu prefera sa fie precaut. Fostul președinte al Romaniei și-a pregatit deja locul de veci. Arata altfel in comparație cu altele. Un simbol important, creștinesc lipsește de la capatai. Video „Speranța moare penultima”, gluma preferata a fostului președinte Ion Iliescu Internetul e plin […] The post Unde va fi inmormantat Ion Iliescu. Fostul președinte și-a pregatit locul de veci, ce nu va avea la capatai appeared first on Playtech Știri .