- Mircea Badea a avut o prima reacție, la Antena3, dupa ce Carmen Dan și-a dat demisia de la Interne. Premierul Dancila a confirmat ca i-a cerut demisia lui Carmen Dan pentru a face dreptate.Victor Ciutacu JUBILEAZA, dupa ce procurorii Onea și Portocala au fost trimiși in judecata: V-am PARADIT!…

- Șefa deputaților PNL, Raluca Turcan, a reacționat la demisia lui Carmen Dan din fruntea Ministerului de Interne."Carmen Dan a intarziat 339 de zile. Demisia trebuia sa vina dupa 10 august 2018, nu dupa ce a fost anunțata de colegii din PSD ca va fi schimbata din funcție. Romania a avut…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere. Carmen Dan a anuntat luni ca si-a dat demisia. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga,…

- Carmen Dan și-a dat demisia din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut chiar de Carmen Dan, inaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD in care se discuta despre remaniere. The post Carmen Dan și-a dat demisia din funcția de ministru de Interne: „Nu am ce sa-mi reproșez” appeared first…

- Klaus Iohannis a avut o declarație extrem de dura la adresa lui Teodor Meleșcanu și a lui Carmen Dan dupa modul în care au fost gestionate alegerile Europarlamentare în weekend. "Dupa atâtea probleme este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care nu au…

- Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, la ora 17.00. Șeful statului a cerut demisia miniștrilor de Externe și de Interne, ca urmare a problemelor majore din procesul de votare. S-a dorit intimidarea votului, nu încurajarea lui, a declarat Iohannis.

- Mihail Marcoci a anunțat, dupa discuția cu ministrul Carmen Dan, ca și-a dat demisia din funcția de prorector al Academiei de Poliție și a menționat ca iși exprima regretul pentru situația creata, insa nu a facut presiuni asupra ofițerului pentru a-i trimite mesaje de amenințare Emiliei Șercan.„Mi-am…

- Tudorel Toader a facut declaratii la Ministerul Justitiei, in contextul in care PSD i-a retras sprijinul politic, iar premierul Dancila i-a transmis ca asteapta ca acest lucru sa fie dublat de demisie, scrie Mediafax. Toader, dupa revocare: Vointa premierului este ...