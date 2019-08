Carmen Avram: Acest Dincă, foarte sigur pe el. Părinții aceștia își vor vedea fetele murind în fiecare zi ”Noi nu suntem numai rațiune, ci și emoție. Parinții aceștia iși vor vedea fetele disparand și murind in fiecare zi, pentru ca nu vor fi niciodata siguri ca fetele lor au murit. Undeva in ei, speranța le va spune ca poate undeva s-a greșit, pentru ca ancheta a fost condusa așa cum a fost condusa. Bijuterii și o geanta au fost gasite in mașina lui. Ce spune asta? Nu era atent la detalii, ceea ce arata ca el se simțea in siguranța. Eu ma intreb in continuare cum te poți simți in siguranta intr-un oraș mic, in care oamenii vorbesc. Casa avea toate geamurile zidite, au fost oameni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

