Stiri pe aceeasi tema

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!” iși incepe președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un lung mesaj postat joi pe Facebook, prilejuit de vestea trista, care, spune el, „ne-a innegurat chiar perioada sarbatorii Pascale”: moartea designer-ului vestimentar intr-un tragic accident rutier.…

- Adina Buzatu a fost una din prietenele bune ale lui Razvan Ciobanu, insa a deci sa nu mearga la inmormantarea lui. „Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul, omul bun și talentat, designer-ul genial Razvan Ciobanu, s-a ajuns…

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica din ce in ce mai multe semne de intrebare odata cu trecerea orelor. Necropsia a fost efectuata ieri 30 aprilie 209., de catre doctorii de la Serviciul de Medicina Legala Constanta. Totusi este mult mister in jurul cauzei mortii, nimeni din cadrul anchetei nedivulgand…

- O echipa de alpiniști militari indieni, aflați in misiune in Nepal, susține ca a descoperit urme in zapada care ar fi fost lasate de Yeti, misteriosul „om al zapezilor”. Oamenii de știința spun ca Yeti este un mit, insa din folclorul nepalez se crede ca aceasta creatura ar trai la altitudini mari in Himalaya.…

- A treia zi de Paște, Andra și Catalin Maruța au plecat la Roma, impreuna cu cei doi copii ai lor, David și Eva. Prezentatorul tv a postat pe contul de socializare imagini cu toata familia, iar mesajele din partea fanilor au curs lanț. „Am face inconjurul lumii pe jos cu ei. Sunt cam matinali și au bagaje…

- Luni, 29 aprilie 2019, in a doua zi de Paste, creatorul de moda a fost gasit mort, la 7.00, in Sacele. Acesta a murit in urma unui accident auto grav. Ultima dorinta a lui Razvan Ciobanu nu a fost indeplinita niciodata. Conform prietenilor sai care au oferit mai multe declaratii in mediul online si…

- Mama lui Razvan Ciobanu, Elena Ciobanu, și-a pierdut in aceasta dimineața fiul de 43 de ani intr-un cumplit accident. Ea ii roaga pe jurnaliști sa o lase in pace pentru a-și plange fiul.Citește și: La un pas de TRAGEDIE: Celebrul jurnalist Larry King a suferit un atac de cord „Va mulțumesc…

- Centura de siguranța i-ar fi salvat viața. Este verdictul dat de experți, in urma accidentului in care Razvan Ciobanu și-a pierdut viața. Totuși, de ce nu purta centura? Se pare ca motivul este unul bine cunoscut printre apropiați.