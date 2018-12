Cardinale lanseaza “De Craciun” Mari iubitoare ale sarbatorilor de iarna, fetele de la Cardinale lanseaza o noua piesa dedicata Craciunul. “Piesa « De Craciun » prezinta diferitele moduri in care oamenii se comporta in perioada sarbatorilor. Semnificatia Craciunului variaza pentru fiecare persoana si bucuria vine din lucruri diferite, fapt care se aplica si la noi. Alexa iubeste sa isi decoreze casa de Craciun si se gandeste la asta inca din toamna. Silvia iubeste Craciunul cu tot ceea ce presupune el, dar ar alege oricand o vacanta pe plaja. Maria nu concepe un Craciun fara familie si prieteni, petrecut la gura sobei si ascultand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

