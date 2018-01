Stiri pe aceeasi tema

- Deși ai mancat tot iți este foame? Anumite alimente iți intensifica senzația de foame și in timp iți pot da mari batai de cap, scrie Click Sanatate. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea ambasadorului roman la Ministerul de Externe ungar Specialiștii in nutriție recomanda…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- Intre idiotemele lumii noastre intra și superstițiile culinare de la inceput de an. Am auzit de atatea ori ca in noaptea de Anul Nou e bine sa mananci struguri ori ca nu e bine sa arunci mancarea sau sa mananci iepure. Dupa cum de Boboteaza e absolut interzis sa consumi alimente inainte de-a bea aghiazma.…

- Iata o colectie a celor mai importante 20 de alimente interzise in timpul sarcinii realizata pentru tine de Sfatulparintilor.ro: Alimente interzise in timpul sarcinii: Branzeturi rafinate Poti sa mananci parmezan gratinat pe paste dar nu pune gura pe sosul pe baza de branza. Sosurile…

- De cele mai multe ori se intampla ca pe timpul calatoriei cu avionul sa nu avem posibilitatea sa mancam ceea ce ne dorim. Insa, mesele sanatoase nu ar trebui neglijate, daca avem deja un astfel de stil de viata.

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de inmultire a atacurilor cu arme albe in capitala britanica. Victimele aveau 17, 18 si 20 de ani.…

- Un studiu realizat recent de cercetatorii de la Institutul de Cercetare si Educatie de la Universitatea Federala din Rio de Janeiro si de la Universitatea Federala din Bahia, Brazilia sustine ca apigenina, o substanta care se gaseste in unele plante, cum ar fi musetel si patrunjel, dar si in cimbru…

- Cum sa ai un par sanatos și stralucitor și pe timpul iernii? Ține cont de urmatoarele sfaturi. Citește și: 5 moduri prin care vei avea un par mai lung și mai sanatos. Nu uita de balsam In sezonul rece, aspectul tern al parului este un lucru la ordinea zilei. Expunerea la frig și schimbarile dese de…

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- Bani mulți și macar un strop de noroc. De asta aveți nevoie ca sa o scoateți la capat cu bine, in cazul in care v-ați propus sa petreceți sarbatorile in stațiunile de pe Valea Prahovei. Nici nu au inceput sa apara clienții de sezon, ca operatorii economici au și scos la inaintare "artileria grea": produse…

- Cateva zeci de familii cu posibilitați reduse din Targu Jiu au primit luni, 18 decembrie, pachete cu produse tradiționale de Craciun și un braduț din partea Primariei Targu Jiu. Este vorba de persoane cu probleme de sanatate sau fam...

- Vrei sa ai parte de sarbatori perfecte? Ei bine, acestea sunt alimentele pe care trebuie sa le consumi. E obligatoriu sa fie prezente la fiecare masa.Sarbatorile de iarna pe langa bucuria regasirii persoanelor dragi, vin la pachet și cu o mare neplacere și anume indigestia sau chiar balonarea.…

- O femeie de 44 de ani suspectata ca vineri a amenințat o tanara cu un cuțit intr-un autobuz in Ploiești a fost ridicata de la locuința sa situata intr-un sat din Prahova și urmeaza sa fie adusa la Ploiești pentru audieri. Ea este cercetata pentru amenințare și port ilegal de obiecte perosculoase spun…

- Atunci cand corpul uman incepe sa se formeze, trece prin procesul de angiogeneza, cand toate vasele de sange sunt create, scrie realitatea.net. Aceasta activitate nu se opreste dupa nastere.

- Cercetatorii din China si Olanda au examinat datele din 15 studii anterioare in care participantii au fost observati timp de 10 ani. NY Daily noteaza ca, per total, cei care au mancat mai multa branza aveau un risc cu 14% mai scazut de dezvoltare a bolilor cardiace si 10% mai putin predispusi la…

- Politistii din Blaj au identificat persoanele banuite de comiterea a doua furturi de pe raza municipiului, fapte in legatura cu care politia a fost sesizata in cursul lunii octombrie 2017, transmite IPJ Alba. Este vorba despre trei tineri care au sustras tigari, bautura si alimente, dintr-un magazin…

- Linistea specifica slujbelor din lacasurile de cult a fost tulburata, deunazi, de un incident in urma caruia un barbat a ajuns la Psihiatrie. Protagonistul cazului de fata este un tecucean in varsta de 62 de ani, despre care reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi mentioneaza ca ar fi cunoscut…

- Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, susține ca tragicul caz al lui Andrei Braguța, tinarul care a decedat in custodia autoritaților statului, putea fi evitat. Pentru aceasta ar fi fost necesar ca procurorul sa contacteze funcționarii care țin evidența persoanelor cu deficiențe…

- "In privinta preturilor, asteptam pozitia Consiliului Concurentei in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o pozitie pe culoarul sau de atributii si competente daca a existat sau exista o scumpire fara motivatie pe promotiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inselatoare…

- Dr. Quinn: Aveți riduri? Le puteți atenua cu uleiuri esențiale, mai ieftine și mai eficiente decat multe creme de fața. Unul dintre beneficiile utilizarii uleiurilor esențiale pentru tratamentul ridurilor este ca acestea sunt relativ ieftine, în comparație cu multe creme de pe…

- De multe ori suntem tentați sa consumam prea multa paine sau cartofi in zilele de post. Insa, acestea nu furnizeaza nutrienții necesari pentru organism. Trebuie sa te asiguri ca inlocuiești carnea, lactatele și ouale cu alimente care conțin nutrienți care iți dau energie. Din lipsa de timp sau de idei,…

- Statisticile arata ca un roman consuma, in medie, peste 300 de grame de paine pe zi, ceea ce este „cam mult” spun medicii. Cei care mananca paine exagerat, de exemplu, o franzele la o masa, au un risc mai mare de obezitate si diabet. Pentru a evita surplusul de kilograme, medicii recomanda sa consumam…

- Proprietarii unui restaurant din Tenerife, Spania, vor cu tot dinadinsul sa le indeplineasca celor care vin sa manance toate dorintele, chiar pe cele mai ascunse. Practic, la un punct, nici nu mai este vorba despre mancare, ci doar despre ospatari....

- Iesirea in public, la un local, impune un comportament civilizat care sa lase o impresie placuta celor din jur. Fara prea mult efort putem da dovada de buna crestere, daca tinem cont de cateva sfaturi. In cartea “Bunele maniere astazi” de Aurelia Marinescu gasim cateva sugestii care ne fac sa evitam…

- Ministrul Petre Daea a anuntat sambata, la Sibiu, ca a sesizat Consiliul Concurentei cu privire la cresterea preturilor la mai multe produse, dupa ce, din discutiile cu producatorii, a inteles ca nu a intervenit nicio majorare, dar cu toate acestea ouale si carnea sunt mai scumpe la raft. “Noi am vazut…

- Legumele și fructele reprezinta întotdeauna alegeri inteligente atunci când este vorba despre planul alimentar. Fiecare anotimp are propriile sale vedete, iar acum este rândul toamnei sa-și prezinte trufandalele. Iata 5 alimente-minune ale toamnei pe care le manânci…

- POST CRACIUN. Atunci cand cumparați produse de post, acordați o atenție deosebita listei ingredientelor. In cazul in care lista ingredientelor conține lapte praf, zer praf, pudra de oua, acestea nu fac parte din grupa produselor de post. POST CRACIUN. Pentru produsele taiate/fractionate/porționate…

- Daca te numesti "ROSAL" si ai contract cu Primaria Ploiesti, asta tine si in loc de creier. Sau, cel putin, asa se comporta in trafic unii angajati ai firmei de salubrizare, iar aici vorbim despre soferii de pe masinile de gunoi. Un ploiestean a postat pe Facebook un mesaj adresat autoritatilor locale,…

- Unul dintre cei mai mari adversati ai fumatului, prof.dr. Florin Mihaltan, medic primar pneumolog, seful Cliniii de pneumologie III de la Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“ din Bucuresti , a explicat care sunt pericolele care se ascund in tigara electronica.

- Uneori poate parea greu sa ai un stil de viata echilibrat, mai ales cu toate tentatiile din jur. E mai usor sa comanzi o pizza seara, dupa o zi grea si obositoare, decat sa stai in bucatarie ore intregi pentru a prepara cina. Cu toate acestea, exista cateva alimente pe care ar trebui sa ...

- A vrut sa transforme totul intr-un accident, dar familia și-a dat seama ca e vorba de sinucidere! Aurelia Radulescu a decis sa iși puna capat zilelor deoarece a fost batuta, tunsa și chinuita de soțul ei.

- O mare parte dintre cele mai periculoase afectiuni sunt cauzate de o circulatie periferica deficitara. Accidentul vascular cerebral de cele mai multe ori nu prezinta simptome, atacuri de cord si boli vasculare periferice. Insa din pacate bolile cardiace afecteaza tot mai multi ani de la an la an, iar …

- Acidul uric este substanta pe care organismul o produce - se gaseste in sange si urina - si care rezulta din arderile proteinelor. Are rolul de a descompune purinele, substante prezente in toate celulele corpului, si in multe alimente. Ce efecte are asupra sanatatii acidul uric produs in exces?

- In ciuda acestui lucru sunt destui oameni care nu se pot odihni, in principal din cauza insomniei. Exista mai multe strategii prin care sa-ti imbunatatesti calitatea somnului de noapte, inclusiv schimbari in dieta. Iata cele mai bune alimente pe care sa le mananci inainte de a merge la culcare. …

- Papadia, leurda, stevia sunt doar câteva dintre plantele minune excelente pentru detoxifiere și slabit. Acestea sunt bogate în vitamine, minerale, scad colesterolul, întaresc imunitatea si au foarte putine calorii.

- "Ce nu mananc mai bine zis. E bine sa lasam carbohidratii la o parte, dar nu sunt in masura sa dau sfaturi. La mine totul este mancare putina si deasa. Cand imi este foame sau simt nevoia sa mananc ceva imi iau niste seminte, dar incerc sa mananc cat mai putin", a declarat Cristina Rus, potrivit…

- Doi barbați au fost condamnați luni de un tribunal din Dortmund la cate 2 ani și 10 luni de inchisoare pentru ca au incercat sa șantajeze compania Lidl, pretinzand ca au pus pesticide in alimente distribuite de lanțul german, transmite luni DPA. Cei doi barbați, în vârsta…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri ca cea mai buna masura luata de Guvernul condus de el a fost scaderea TVA la 9% pentru produsele alimentare. Deputații Victor Ponta și Daniel Constantin, fostul ministru al Agriculturii, au vizitat, vineri, Târgul Indagra. …

- Ne ferim de produsele cu zahar, cele pline de grasimi sau cele preparate cu o mulțime de chimicale, însa acestea nu sunt singurele capcane alimentare. Iata trei produse considerate sanatoase, dar care, de fapt, ne afecteaza organismul.

- Ziua Mondiala a Alimentatiei a fost marcata, saptamana trecuta, la Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI)„Sf. Andrei" Gura Humorului, printr-o serie de activitati inscrise in cadrul Proiectului european „Mananca responsabil", coordonat la nivel national de Centrul ...

- Principul de baza este acela ca nu trebuie sa faci niciodata foamea. Nu trebuie sa adopti masuri extreme pentru a-ti mentine o anumita greutate corporala, deoarece excesele si extremele au efecte reversibile.Imediat dupa ce ai luat masa este bine sa eviti obiceiurile nesanatoase pentru a nu ingreuna…

- Cartofii dulci sunt printre cele mai sanatoase alimente daca știi sa-i gatești corect. Cartofii nu îngrașa daca sunt consumați în cantitați moderate și daca sunt preparați fara grasime și sunt asociați corect cu celelalte alimente. Cartofii la cuptor sunt cea…

- Alimente care contin vitamina E. Despre vitamina E se spune ca este vitamina fertilitatii, pentru ca are un rol foarte important in functia reproductiva a organismului. De asemenea, vitamina E are un efect antioxidant, sprijina sistemul imunitar si are grija de sanatatea epidermei.A

- Gigel Crudu Considerand ca alimentația este o nevoie fundamentala a omului și o condiție necesara supraviețuirii și prosperitații ființei umane, in 1980, Adunarea Generala ONU a decis marcarea Zilei Mondiale a Alimentației in fiecare an, la 16 octombrie. In prezent, aceasta zi este sarbatorita in 192…

- Vrei sa slabești, iar dietele pe care le incerci nu dau rezultate? Ar fi cazul sa consumi alimente care ard grasimile mai repede, pentru a vedea rezulate mai bune. Anumite alimente au efect termogenic,...

- Cât de des manânci vinete? Ei bine, nutriționiștii spun ca acestea sunt sarace în calorii și bogate în substanțe care lupta îmbotriva mai multor boli, deci ar trebui sa le incluzi mai des în dieta.