- Reprezentanții USR și PLUS Brașov transmit la aceasta ora mesajul Alianței in urma alegerilor de duminica, 26 mai, pentru Parlamentul European. Rezultatele conform Alianței USR + PLUS Municipul Brașov37,5% USR-PLUS22% PNL14,8% PSD Județul Brașov30,18% USR-PLUS28,67% PNL15,78% PSD The post IN DIRECT…

- Romania a votat duminica in cadrul alegerilor europarlamentare din 2019 și a referendumului pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. A fost o zi lunga, in care romanii s-au mobilizat exemplar și s-au prezentat la urne in numar record. In diaspora, s-a stat la cozi im ense și este puțin…

- Rezultatele provizorii la votul din strainatate pentru alegerile europarlamentare indica, la doua ore de la inchierea procesului de votare, ca Alianta 2020 USR PLUS a obtinut 42,1% din voturi, iar PSD este depasit la scor de independentul George Simion.Conform rezultatelor dupa numararea a…

- Candidatul independentul la alegerile europarlamentare George Simion alaturi de Alexandru Vilvoi, fondatorul Asociatiei "Romania Fara Gropi" si Constantin Troncota, activist civic care militeaza impotriva sistemului corupt din Romania organizeaza conferinta de presa "Alianta independentilor pentru alegerile…

- Intors temporar in USR pentru a ajuta Alianta 2020 sa se inscrie in cursa pentru alegerile europarlamentare, Nicusor Dan a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile sale politice si despre culisele inregistrarii Aliantei USR-PLUS.