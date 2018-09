Când trebuie să mergi la DENTIST în timpul SARCINII Exista o legatura foarte stransa intre afecțiunile stomatologice și intreg corpul nostru. Studiile au demonstrat ca anumite probleme la nivelul gurii reprezinta semnalul ca in organism se intampla alte lucruri care ne pot afecta grav daca nu sunt tratate la timp. Femeile insarcinate sau cele care doresc sa ramana insarcinate trebuie sa acorde o atenție sporita igienei dentare și sa se asigure ca nimc nu le va ingreuna... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

