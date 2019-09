Afacerea cu bizoni de la Recea Cristur a ”nascut” imobiliare. Este vorba de un imobil de 9 etaje, edificat in zona Soporului din Cluj Napoca, afacerea BT Development Soporului SRL. In acest business acționari sunt Stern, un dezvoltator imobiliar din Germania, și BT FARMING & AGRICULTURE SRL, afacerea clujeana in care ”graviteaza” deopotriva, fiul unuia dintre ștabii care au fondat Banca Transilvania, un broker austriac și Toma Rus, fost șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Cluj și fost secretar de stat la MAI. Firma BT DEVELOPMENT SOPORULUI SRL a edificat un bloc de…