Călărași: A fugit de sub ochii polițiștilor. Filtre în tot județul Autoritațile din județul Calarași sunt in alerta dupa ce un suspect a fugit chiar de sub ochii polițiștilor, in timpul unor audieri. Incidentul s-a petrecut in postul de poliție din localitatea Budești. Conform reprezentanților IPJ Calarași, barbatul are 46 de ani și este din municipiul Oltenița. El s-a prezentat in aceasta dimineața, impreuna cu avocatul sau, la sediul de poliție pentru audieri intr-un dosar in care este cercetat pentru amenințare și tulburarea liniștii publice. Dupa ce inculpatul a fost anunțat ca va fi reținut pentru 24 de ore s-a ridicat de pe scaun din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

