Caitlyn si Bel Mondo lanseaza “Suave” „ « Suave » reprezinta pentru mine o noua etapa in cariera. Piesa este o premiera din mai multe puncte de vedere: este prima data cand colaborez cu un artist international – Bel Mondo – care a fost incredibil de deschis la propunere si a intrat foarte usor in filmul piesei. Totodata, este prima oara cand am cantat in portugheza in una din piesele mele, asta fiind provocarea principala a piesei, dar si detaliul care aduce un flavour aparte.” Una dintre cele mai bune voci din muzica dance, Caitlyn colaboreaza cu Bel Mondo pe „Suave”. „Suave” continua poveste de dragoste a artistei cu limba franceza… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

