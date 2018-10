Stiri pe aceeasi tema

- Ultima revista Forbes a iesit cu lista celor mai bogati oameni din SUA. Business Insider a restrans lista pentru a examina cei mai de succes oameni din domeniul financiar, ce include investitii, tranzactii, fonduri speculative si gestionarea banilor....

- Stadionul Wembley ar putea fi cedat unuia dintre cei mai bogati oameni ai planetei. Shahid Khan, un magnat de origine pakistaneza, este dispus sa ofere 600 de milioane de lire sterline pentru a deveni proprietarul arenei. Omul de afaceri nu este strain sportului. El detine echipa Fulham, promovata in…

- Jack Ma, care luni implinește 54 de ani, are o avere evaluata la 40 de miliarde de dolari. Planuiește sa iși dedice timpul și.. o parte din bani activitatilor filantropice, dupa modelul lui Bill Gates. A inființat deja o fundație care promoveaza programe educaționale. Ma a declarat ca s-ar putea intoarce…

- Omul de afaceri Dorin Mateiu, care in toamna anului trecut a vandut producatorii de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods, a inițiat un proiect imobiliar in vestul Capitalei, pregatind construcția unui complex rezidențial in spatele Cartierului Latin, scrie Profit.ro. Dorin Mateiu…

- Averile celor 465 de senatori si deputati nu sunt estimate doar in terenuri, conturi bancare si masini, ci si in icoane, sculpturi, picturi, timbre si ceasuri care pot valora sute de mii de euro. Dintre cei 329 de deputati, in topul celor mai bogati la capitolul ”bunuri pretioase”, se afla trei social-democrati:…

- Averile celor 465 de senatori si deputati nu sunt estimate doar în terenuri, conturi bancare si masini, ci si în icoane, sculpturi, picturi, timbre si ceasuri care pot valora sute de mii de euro.

- Averile celor 465 de senatori si deputati nu sunt estimate doar in terenuri, conturi bancare si masini, ci si in icoane, sculpturi, picturi, timbre si ceasuri care pot valora sute de mii de euro.

- Ne-am fi asteptat ca cea mai greu de obtinut masina din lume sa fie un bolid de curse rar sau foarte scump, insa in realitate, dubele pentru livrari ale curierului UPS din Statele Unite sunt de departe cele mai „exclusiviste” masini de...