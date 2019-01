Burdgess a semnat cu gruparea Slavia Praga Nu a (mai) fost pe placul oficialilor de la FCC ICIM, dar și-a gasit repede loc intr-un campionat mai puternic. Este vorba de baschetbalista americana Leeza Burdgess, care in 3 ianuarie parasea, pe cale amiabila, formația aradeana, iar in doar doua zile a semnat cu Slavia Praga, ocupanta locului 7 in prima liga din Cehia. Pivotul de 28 de ani se alatura astfel unei echipe pentru care mai evolueaza o jucatoare trecuta pe la Arad, americanca Brandi Wintage. In ceea ce privește echipa de pe Mureș, reamintim ca antrenorul Miljan Medvedj a intenționat sa iși prezinte demisia dupa eșecurile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 23 de ani, echipa feminina de baschet a Constantei joaca din nou in prima grupa valorica a intrecerii interne, alaturi de cele mai bune echipe din Romania. Jucatoarele pregatite de Predrag Stanojcic si Volha Tamirgeanu au o misiune dificila in Grupa Rosie a Ligii Nationale, in care au pierdut toate…

- Petre Apostol Jucatoarea ploieșteana de baschet Ioana Ghizila și-a luat ramas bun de la anul 2018 prin cea mai buna evoluție a sa din Liga Naționala alaturi de campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, grupare in cadrul careia se afla din acest sezon. Sportiva formata și crescuta la Clubul Sportiv Școlar…

- Aradencele pregatite de sarbul Miljan Medved – deși pe statistica oficiala de pe site-ul FR de Baschet apare doar numele profesorului Dan Moraru (!?) – au capotat in fața unei grupari care a venit la Arad, pentru meciul din preajma Revelionului, cu un lot de doar 7 jucatoare. Modesta…

- Meciul ar fi putut fi organizat doar duminica seara, astfel ca cele doua tabere au optat pentru varianta de a inversa ordinea partidelor din a doua faza a campionatului. Turul din Grupa Roșie se va disputa la Arad, sambata, 29 decembrie, de la ora 17.00, iar revanșa va avea loc anul viitor, la Brașov.…

- Faza secunda a Ligii Naționale de baschet feminin a debutat cu stangul pentru echipa aradeana, 61-64 (16-19, 8-10, 18-14, 19-21) cu o grupare din Targoviște, palida umbra a campioanei de acum cateva sezoane. Cu un procentaj foarte slab la aruncarile de doua puncte (27%), „grație” lui Ardelean…

- Victoria nu este una surprinzatoare, cata vreme a fost obtinuta in confruntarea cu o echipa, Universitatea Cluj, care nu are „numar la casa” in dreptul succeselor. Doar primele zece minute partida a stat sub semnul echilibrului, dupa care elevele lui Miljan Medvedj au facut legea in orasul…

- Meciurile din turul doi al Cupei Romaniei la baschet feminin s au stabilit astazi, prin tragere la sorti.Formatia constanteana Phoenix Stiinta Constanta, aflata pe locul intai in grupa B a Ligii Nationale, va intalni CSM Alexandria, situata pe penultima pozitie in aceeasi serie.Meciurile din aceasta…

- Cea mai recenta sedinta a Consiliului Director al Federatiei Romane de Baschet, cu prezenta a 12 membri, a luat in discutie si celebrul caz de suspiciune de incorectitudine, din meciul Olimpia Brasov – FCC ICIM Arad, contand pentru prima faza a Cupei Romaniei. Va reamintim ca pe 22 octombrie, tot intr-o…