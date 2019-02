Stiri pe aceeasi tema

- Votul britanic de plecare din Uniunea Europeana a generat deja o serie de costuri, indiferent de calea pe care Brexit va merge de aici: unele daune sunt tangibile, cum ar fi locuri de munca, investiții și capital, iar altele mai puțin tangibile, cum este influența pe plan internațional, potrivit…

- Parlamentarii britanici au votat marti in favoarea unui amendament prin care se solicita guvernului sa excluda posibilitatea de a parasi Uniunea Europeana fara un acord, transmite Reuters. Votul 318 la 310 a fost impotriva premierului Theresa May care afirmase ca singura modalitate de a indeparta un…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May i-a anuntat marti pe ministrii din cabinetul sau ca va raspunde rapid dupa votul parlamentar privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vot prevazut pentru marti seara, transmite Reuters. Intrebat daca Theresa…

- Prim-ministrul britanic Theresa May lucreaza pentru obtinerea mai multor garantii de la Uniunea Europeana in ceea ce priveste Acordul pentru Brexit inainte ca acesta sa fie dezbatut si votat in Parlamentul britanic, relateaza Reuters.

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie sa…

- Presa britanica si internationala au evocat marti un "Haos complet" cu privire la Brexit, dupa ce luni premierul Theresa May a decis sa amane sine die votul prevazut in Camera Comunelor asupra acordului incheiat cu Uniunea Europeana pentru retragerea tarii sale din blocul comunitar, relateaza Press…