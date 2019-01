Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Una dintre marile temeri privind Brexit-ul este ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va insemna restabilirea unei frontiere "dure" intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, membra a UE. Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Bruxelles, ca acordul privind procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana este dorit de UE, precizand insa ca acesta nu poate fi renegociat. "Noi, Uniunea, ne dorim un acord, ne dorim acest acord, dar nu poate fi renegociat.…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…