Boris Johnson exclude o nouă amânare a Brexit Dupa ce a castigat lejer prima runda de vot din Partidul Conservator pentru alegerea viitorului premier si lider al formatiunii, Johnson promite ca, daca va castiga aceasta cursa, Brexit-ul amanat deja de doua ori va fi efectiv pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu UE, relateaza AFP



''Trebuie sa iesim (din UE) pana pe 31 octombrie. Si cred ca ar fi intr-adevar ciudat sa semnalam in acest stadiu ca guvernul britanic ar fi dispus, din nou, sa agite steagul alb si sa amane inca o data'' retragerea din blocul comunitar, a spus el vineri la postul BBC. Desi a asigurat ca nu urmareste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

