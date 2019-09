Bob: Instanţa i-a respins solicitarea canadiencei Kaillie Humphries de a concura pentru SUA Humphries, 34 ani, care intentiona sa participe la trialul pentru echipa de bob a SUA ce incepe miercuri, a dat in judecata federatia canadiana (Bobsleigh Canada) pentru ca blocheaza plecarea ei si pentru incalcarea codului de conduita dintre sportiv si antrenor.



Judecatorul a respins plangerea sportivei canadiene, medaliata cu aur la JO 2010 de la Vancouver si la JO 2014 de la Soci, pe motiv ca federatia canadiana are autoritatea de a decide daca permite unui sportiv sa concureze pentru o alta tara. Instanta a stabilit de asemenea ca Humphries ar fi putut initia mai devreme un proces… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de amanare in cazul vacantarii mandatului de deputat detinut de Goga a fost luata ca urmare a solicitarii avocatei acestuia. Avocatul deputatului a sustinut ca pe rolul instantelor se afla spre solutionare cai extraordinare de atac promovate de acesta, avand in vedere hotararea CCR…

- Presedintele asociatiei TATA, Bogdan Draghici ramane in spatele gratiilor timp de 30 de zile, dupa ce Tribunalul Bucuresti a confirmat mandatul de arestare preventiva emis pe numele sau de judecatorie.Instanta a dezbatut, joi, contestatia acestuia la masura arestarii preventive disupusa in…

- "Plangerea a fost inregistrata la IGPR in aprilie 2019, declinata la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2. In iulie a ajuns la sectia 6 politie, unde toata lumea e in vacanta. In concluzie, pana azi agresorul nici nu a fost audiat, desi alarmant este ca mai are o fetita pe care o tine acasa…

- Tribunalul București a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congres. Solutia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Sesizarea depusa in instanța de Liviu Dragnea, document consultat de STIRIPESURSE.

- Un tribunal din Moscova a respins, marti, cererea de eliberare anticipata, din ratiuni de sanatate, a lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, afirma surse citate de MEDIAFAX.Citește și: Dacian Cioloș reacționeaza! ‘E primul gest de decenta si normalitate in Guvernul condus de Viorica…

- Instanta conducatoare a fotbalului sud-american, CONMEBOL, a dictat un meci de suspendare si o amenda de 1.500 de dolari pentru chilianul Gary Medel, dupa eliminarea sa in meciul cu Argentina, contand pentru locul 3 la competitia Copa America, informeaza AFP. Medel, care evolueaza la Besiktas Istanbul,…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, revelatia sezonului in circuitul WTA, nu va participa la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, in perioada 1-14 iulie, a anuntat, luni, Federatia canadiana de tenis, citata de AFP.