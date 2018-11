BNR: Investitiile straine directe scad pentru a doua luna consecutiv! Deficitul de cont curent creste cu 2 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 4,779 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,517 miliarde euro, in perioada ianuarie - septembrie 2018, fiind mai mici cu 5,73% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Din aceasta suma, participatiile la capital (inclusiv…

- Romania pierde miliarde de euro gratuite de ani de zile și nu schimbam prespectiva capacitații noastre administrative, susține Dragoș Neacșu, membru al boardului Romanian Business Leaders (RBL), intr-o conferința de presa.

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 41% in primul semestru din acest an, la 470 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2005, a apreciat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), transmite Reuters. Reforma fiscală promovată de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 37,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In primele opt luni ale anului trecut, deficitul…

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Fluxul net de investitii straine directe (ISD) de anul trecut a crescut cu 6,2% fata de anul anterior, pana la valoarea de 4,79 miliarde de euro, potrivit unei cercetari statistice ale carei rezultate au fost transmise vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Distributia acestora este…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde euro in primele sapte luni ale acestui an, cu 15,6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. In primele sapte luni ale anului trecut, deficitul contului…