Bloomberg: Naţionalismul şi rezistenţa Europei de Est: L. Bershidsky Daca recesiunea probabila a Germaniei afecteaza economiile Europei de Est, poate fi o modalitate buna de a proba ideea ca acestea ar fi efectiv colonii ale vecinei lor mult mai mari sau "tari în proprietate straina", cum le-au numit unii economisti. Pâna acum, se pare ca guvernele naționaliste din Polonia și Ungaria au reusit sa îsi reduca dependenta suficient pentru a-si crește rezistența la perioadele de debilitate a economiei germane. Altele ar trebui sa ia masuri în aceeași direcție, scrie Rador, citând Bloomberg.



