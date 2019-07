Stiri pe aceeasi tema

- Un meci trucat, Mechelen - Beveren, jucat pe 11 martie 2018 in elita belgiana, da peste cap din nou cupele europene. Afectand și participarea Viitorului in C2. Tribunalul belgian de arbitraj pentru sport (CBAS) a decis ca Mechelen nu va juca in acest sezon in Europa League, astfel ca Antwerp nu…

- Viitorul va juca tot impotriva lui Antwerp, antrenata de Loți Boloni, dupa ce Mechelen nu a mai fost retrograta pentru trucarea unui meci. Suspectata ca a trucat un meci cu Beveren, Mechelen risca retrogradarea din prima liga. In același timp, caștigatoarea Cupei Belgiei, calificata direct in grupele…

- Pierre Francois, directorul general al Pro League (Liga Profesionista de Fotbal din Belgia), a anuntat, marti, in ziarul Het Laatste Nieuws, ca Belgia ar putea pierde al cincilea loc de cupe europene daca o decizie in cazul de coruptie nu va fi luata pana la 11 iulie. Tribunalul belgian de…

- LIGA EUROPA. Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti

- CFR Cluj a aflat astazi ce adversare va intalni in Europa, in funcție de rezultatul „dublei" cu Astana. Ori Maccabi Tel-Aviv in Liga Campionilor, ori unul dintre „pitici" in Europa League. Daca trec de campioana Kazahstanului, „feroviarii"vor juca impotriva lui Maccabi Tel-Aviv. Daca vor fi elimitați,…

- CSU Craiova e prima sub linia capilor de serie pentru turul 1 preliminar din Europa League și a pierdut urna favoritelor la limita. tragerea la sorți pentru turul 1 UCL va avea loc pe 18 iunie, iar meciurile se vor disputa pe 9-10 și 16-17 iulie; tragerea la sorți pentru turul 1 UEL va avea loc pe 19…