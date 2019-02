Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova in aceasta luna pentru discutii care se vor concentra asupra prezentei Iranului in Siria, informeaza DPA. "La 21 februarie voi merge din nou in Rusia, in urma discutiilor cu presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Federatia Rusa si-a suspendat participarea la Tratatul INF, incheiat in timpul Razboiului Rece intre SUA si Uniunea Sovietica, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acest tratat, acuzand Moscova de incalcarea prevederilor acestuia.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Moscova pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin, asteptate sa se concentreze asupra conflictului din Siria, inclusiv diferentele dintre ei privind propunerea crearii unei "zone sigure" in apropierea granitei cu Turcia, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sosit miercuri la Moscova pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin, asteptate sa se concentreze asupra conflictului din Siria, inclusiv diferentele dintre ei privind propunerea crearii unei "zone sigure" in apropierea granitei cu Turcia, informeaza…

- "Fortele Flotei Marii Negre au inceput sa urmareasca distrugatorul echipat cu rachete ghidate USS Donald Cook imediat dupa ce a intrat in Marea Neagra", a spus centrul, potrivit caruia miscarile distrugatorului american sunt monitorizate de nava de paza Pytlivy, precum si cu ajutorul mijloacelor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…