- Spitalul Județean de Urgența Vaslui a lansat, joi, un apel public, dupa ce stocurile de sange s-au epuizat. Pentru a ușura deplasarea donatorilor la Centrul de Transfuzii din Barlad, conducerea spitalului a anunțat ca pune la dispoziție mijloace de transport, potrivit Mediafax.Spitalul Județean…

- Cazarea la Spitalul Județean de Urgența Vaslui costa mai mult decat la un hotel de lux. Cheltuielile nu includ medicamentele, tratamentul medical sau hrana bolnavului, ci numai dreptul de a sta in patul de spital. Pentru asta, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate deconteaza chiar și 525 de lei pe…

- Potrivit primelor cercetari efectuate de polițiștii de la Rutiera, se pare ca agentul aflat la volanul unui Logan a incercat sa evite impactul cu un autocamion care circula in fața sa și al carui șofer a patruns pe contrasens, dupa care a revenit pe sensul sau de mers, cu intenția de a vira la dreapta.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, minorul in varsta de 7 ani s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, in fuga, iar politistul aflat la volanul masinii a franat, insa nu a putut evita impactul. "Prin apel la numarul unic de urgenta…

- O femeie de 85 de ani, din Buzau, a ajuns miercuri dupa-amiaza la spital dupa ce a fost acroșata de microbuzul in care voia sa se urce. Accidentul a avut loc pe strada Transilvaniei. Batrana a incercat sa urce in microbuz, moment in care a fost lovita cu oglinda. Victima s-a dezechilibrat și a cazut…

- Cele patru victime ale accidentului rutier, inregistrat duminica dupa-amiaza, in satul tulcean Vacareni, au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, a declarat directorul Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA), Dumitru Valcu, potrivit Agerpres.Alte doua persoane, un copil…

- Barbatul a sarit gardul, dar a aterizat fix intr-o țepușa, care i-a provocat o grava rana abdominala. Incidentul a avut loc in zona Centrului pentru Afaceri. Rana provocata in zona abdominala a inceput sa sangereze puternic, motiv pentru care s-a solicitat intervenția unei ambulanțe „Dupa acordarea…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 10:15, in curtea bisericii Sf. Vasile din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o soferita in varsta de 83 de ani a accidentat un barbat in varsta de 82 de ani in momentul in care a efectuat manevra de mers inapoi. Din neatentie, soferita l-a acrosat pe batranul…