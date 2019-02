Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in privinta acuzatiilor aduse Laurei Codruta Kovesi nu este deocamdata nimic probat si aceasta are prezumtia de nevinovatie si ca trebuie lasata sa isi continue parcursul european, iar cand dovezile vor fi gata "statul roman o inhata de unde s-ar afla".

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca in contextul in care statul roman nu au probe foarte puternice impotriva Laurei Codruța Kovesi și nu o poate trimite de urgența in judecata, atunci aceasta trebuie sa-și continue demersul pentru ca beneficiaza de prezumția de nevinovație. Totuși, Basescu…

- Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca ea nu s-a implicat și nu a avut atribuții legate de aducerea in țara a lui Vlad Nicolae Popa. Jurnalista Sorina Matei prezinta o serie de intalniri ale lui Kovesi cu oficiali indonezieni și cu o saptamana inainte de extradarea lui Nicolae…

- Laura Codruța Kovesi are cele mai mari șanse sa devina in urmatoarele saptamani noul șef al Parchetului European. Aceasta a fost una dintre concluziile reieșite dupa ediția din aceasta saptamana a emisiunii „Cafeneaua politica” moderata de jurnalistul Horia Alexandrescu la Canal 33. Conform opiniei…

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…

- Sebastian Ghița a facut o plangere pe numele Laurei Codruța Kovesi. Fosta șefa a DNA a fost reclamata de Ghița la Secția Speciala pentru anchetarea magistraților. Ghița susține ca Laura Codruța Kovesi i-ar fi cerut sa plateasca avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa."Dupa ce am prezentat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat marti ca posibilitatea de a exclude de la procedura de atribuire un operator economic ce nu a fost condamnat incalca prezumtia de nevinovatie.Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constituția Romaniei, al art.11…