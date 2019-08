Barna: România nu mai furnizează încredere, statul nu mai reuşeşte să asigure siguranţa cetăţenilor Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), a declarat, marti, la Focsani, ca Romania nu mai furnizeaza astazi incredere si speranta, "statul nu mai reuseste sa asigure siguranta cetatenilor", fiind momentul ca o noua generatie de politicieni sa se implice activ.



"Astazi, peste 50% din elevii de liceu isi vad viitorul in afara Romaniei. Astazi, o jumatate din tinerii care inseamna viitorul tarii noastre viseaza sa plece din tara in momentul in care termina liceul sau unii dintre ei o facultate. Este cel mai dureros si mai tragic indicator care ne arata cat de rau a ajuns functionarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

