- Un barbat de 50 de ani din Vatra Dornei a ajuns in stare grava la spital, in coma profunda, dupa ce a fost implicat, vineri seara, intr-o altercație cu jandarmii din oraș. Barbatul și-a pierdut cunoștința dupa ce s-a opus incatușarii, iar jandarmii au folosit materialele din dotare.Un barbat…

- Un echipaj SMURD a fost atacat cu toporul de un soț care iși batuse soția, la Iași. De fața cu polițiștii, individul a pus mana pe topor și a amenințat medicii, spargand apoi parbrizul autospecialei. Individul este cercetat in stare de libertate. Incidentul a avut loc in satul Zmeu, comuna Lungani,…

- O femeie de 82 de ani, din Deva, a murit luni dupa ce s-ar fi aruncat in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte, medicii de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) care au ajuns la fata locului constatand decesul victimei din cauza multiplelor leziuni suferite, anunța AGERPRES."Echipajul…

- De la civili, simpli cetateni, jandarmi, studenti, pana la preoti si oameni politici, care fac si au un cuvant de spus in judetul Caras-Severin, imbracati in haine de lucru, dar mai ales cu foarte mult entuziasm si cu zambetul pe buze, au venit sa puna umarul la renovarea saloanelor sectiei…

- Un tanar din județul Suceava a fost ranit, dupa ce motocicleta cu care circula pe Transrarau a fost lovita de un cerb. Barbatul de 19 ani conducea motocicleta pe drumul Transrarau (DJ 175 A), din apropierea comunei Crucea, in momentul in care un cerb a ieșit din padure și a lovit din lateral vehiculul,…

- Un jucator al CSA Steaua acuza jandarmii ca i-ar fi lovit soția gravida, dupa violențele de la meciul de duminica seara, cu echipa Carmen. Fotbalistul este decis sa le ceara socoteala, spunand ca soția lui a ajuns la spital, cu dureri și contracții. Incidentul a fost surprins intr-o filmare. CSA Steaua…

- ARAD. Un baiat și doua fete au ajuns in mainile jandarmilor aradeni dupa ce s-au hotarat sa fure o bicicleta. S-a intamplat in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01,15. Bicicleta fusese lasata – neasigurata – de proprietar in fața unui magazin de pe Calea Iuliu Maniu, barbatul intrand inauntru…

- TRAGEDIE in Noaptea de Inviere. A murit in fața spectatorilor, dupa ce a cazut de pe SCENA.foto Manechinul brazilian Tales Soares a murit, dupa ce s-a prabușit pe podium. Incidentul șocant a avut loc sambata in timpul unei prezentari la Saptamana modei de la Sao Paulo, Brazilia. Tales Soares a cazut…