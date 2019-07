Bărbat a împuşcat în Germania un tânăr din Eritreea într-un atac "xenofob" Un purtator de cuvant al parchetului din Frankfurt a declarat ca agresorul a actionat din ura rasiala cand l-a impuscat, luni seara, pe barbatul din Eritreea in orasul Waechtersbach din landul Hessa.



Barbatul de 26 de ani din Eritreea pare sa fi fost o victima intamplatoare, a adaugat marti purtatorul de cuvant.



Anchetatorii nu au reusit sa descopere legaturi intre atacator si un grup de extrema dreapta, iar motivele pentru care s-a sinucis cu un glont in cap nu au fost inca stabilite.



Purtatorul de cuvant a mai spus ca doua arme semiautomate au fost gasite in masina

Sursa articol: dcnews.ro

