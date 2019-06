EximBank, prin Ministerul Finantelor Publice (MFP), in calitate de actionar majoritar, si Grupul National Bank of Greece (NBG), care deține Banca Romaneasca, au semnat acordul de achizitie a 99,28% al celei din urma. "Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun inceput in potentialul extraordinar al acestui demers care, iata, vine sa incununeze preocuparea permanenta a autoritatilor romane de intarire a prezentei, a rolului si a impactului sistemic al bancilor cu capital de stat pe piata bancara locala. Avem incredere ca noua entitate va actiona ca…