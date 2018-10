Banca Naţională limitează gradul de îndatorare pentru creditele acordate populaţiei Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar.



In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul nu are sau nu a avut alta locuința proprietate personala. Pragurile nu sunt aplicabile in cazul refinanțarilor. Bancile și instituțiile financiare nebancare (IFN) pot sa depașeasca aceasta limita pentru debitorii cu venituri mai mari decat salariul mediu pe economie, dar numai pentru credite… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

