- Elena Grigorieva, una dintre cele mai proeminente activiste ale comunitații LGBT din Rusia, a fost gasita moarta in Sankt Petersburg. Femeia avea mai multe rani pe corp și a fost strangulata, au declarat autoritațile locale. Trupul femeii de 41 de ani a fost gasit, duminica, in tufișuri in apropierea…

- Estonia, Letonia si Lituania au anuntat in aceasta saptamana ca i-au convocat pe reprezentantii diplomatici rusi in capitalele lor respective pentru a protesta impotriva planului Moscovei de a celebra inceputul ocupatiei tarilor baltice de catre Uniunea Sovietica in timpul Celui de-Al Doilea Razboi…

- Operatiunea de otravire a fostului spion Serghei Skripal anul trecut, la Salisbury, in Marea Britanie, a fost condusa, de la Londra, de un ofiter cu grad inalt in serviciul de informatii al armatei ruse (GRU), releva o ancheta independenta, potrivit AFP.

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru a protesta impotriva rolului Moscovei in conflictul din estul Ucrainei si in Crimeea, dupa o decizie in acest sens a liderilor UE de saptamana trecuta, relateaza dpa. Sanctiunile au fost adoptate…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- "I-am prezentat cancelarului Sebastian Kurz demisia mea din functia de vicecancelar si el a acceptat-o", a anuntat Strache, in varsta de 49 de ani, intr-o conferinta de presa la Viena. Strache se afla la guvernare alaturi de cancelarul conservator Sebastian Kurz din decembrie 2017. Politicianul…

- Departamentul de Stat a transmis spre avizare lui Mike Pompeo și președintelui american Donald Trump al doilea pachet de sancțiuni in cazul otravirii in Marea Britanie a fostului spion dublu Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, a declarat Andrea Thompson, adjunctul șefului Departamentului de Stat…

- Mai mulți indivizi inarmati au patruns in hotel de lux Pearl Continental din orasul-port Gwadar in provincia Baluchistan din sud-vestul Pakistanului. Atacul este in desfașurare, atacatorii luptandu-se cu forțele de ordine, anunța BBC News. Autoritațile au declarat ca cel putin trei persoane inarmate…