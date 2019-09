Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Galati, politistii au facut marti 6 perchezitii in orasele Galati si Targu Bujor, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru proxenetism. La perchezitii a fost ridicata o masina de lux, despre care exista date ca ar proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea,…

- Falsa amenda pentru parcare este o noua metoda de inșelaciune care a aparut pe strazile și bulevardele din Capitala. Sub aparența unui proces-verbal de contravenție, șoferii sunt inștiințați ca trebuie sa plateasca o amenda de 3.000 de lei intr-un cont. Dupa „metoda accidentul” și falsa amenda pentru…

- Un barbat din Alba Iulia a sunat la 112 și s-a plans ca mama lui, care domiciliaza in Lupeni, județul Hunedoara, o femeie in varsta de 63 de ani, cu probleme de sanatate, a disparut de acasa. Cand autoritațile au inceput s-o caute, au gasit-o in casa unui barbat pe care femeia l-a cunoscut pe Facebook…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un barbat din judetul Arges, care este banuit ca a furat bani si documente de la persoane aflate intr-o parcate a autostrazii A1, pe raza comunei Pianu.

- Un barbat care s-a recomandat a fi doctor a sunat pe telefonul batranilor si le-a spus acestora ca nepotul lor, in valoare de 16 ani, a fost implicat intr-un grav accident de circulatie, in urma caruia a ramas paralizat. "Eu sunt doctorul. Daca vrei sa il operam iti trebuie 200 de milioane.…

- Cazul barbatului gasit fara suflare și avand alaturi un plic in care se afla o suma importanta de bani a fost rezolvat. Polițiștii l-au identificat și au aflat și unde trebuia sa ajunga banii gasiți asupra lui.

- Polițiștii buzoieni de investigare a criminalitații economice, coordonați de procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, incearca sa stabileasca modul in care un bucureștean de 70 de ani, ajutat de mai mulți cunoscuți, a reușit sa eludeze legea și sa pacaleasca statul cu cateva miliarde…

- Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti au efectuat pe raza municipiului Bucuresti patru perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism, informeaza, joi, IPJ Prahova, potrivit AGERPRES.Citește și: Eugen Teodorovici…