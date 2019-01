Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Național de Patrulare atenționeaza participanții la trafic, ca la moment se circula in conditii de precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare iar vizibilitate este redusa. In astfel de conditii meteo carosabilul poate deveni alunecos.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti se circula in conditii ceata densa intre kilometrii 49 120, vizibilitatea fiind scazuta sub 100 de metri.Pentru a preveni producerea evenimentelor nedorite, conducatorii auto sunt…

- La primele ore ale dimineții de luni temperatura aerului era cuprinsa intre 0 grade Celsius la Petrova, 1 grad la Targu Lapuș și 4 grade la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent in zona montana inalta și masura pana la 14 cm la Vf. Iezer. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și…

- Atentie, soferi! Lucrari de refacere a DN73C, la Valea Iasului. Se circula restrictionat! Astazi, 7 decembrie a.c., in intervalul orar 11.30 -14.30, pe DN73C, la km 33+500 de pe raza comunei Valea Iasului, se executa lucrari de consolidare si reabilitare a partii carosabile. In acest interval orar se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile din judetul Tulcea sa conduca cu multa prudenta si sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo rutiere, intrucat pe mai multe artere din acest judet vizibilitatea este…

- Serviciul InfoTrafic al INP, informeaza:La moment in intersecția strazilor București – V.Alecsandri, este inregistrat accident rutier.Flux majorat de transport la aceasta ora, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga – bd.

- Lucrari de mentenanța la sistemul informatic al OMV PETROM. Posibile intreruperi in activitatea de emitere a rovinietelor și peajelor in data de 12.11.2018, in intervalul orar 00:15 – 01:00 CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale din Romania ca in data de 12.11.2018, in intervalul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza marcajelor rutiere care se aplica in centrul orasului Predeal, judetul Brasov, precum si a numarului mare de autovehicule care circula in zona, traficul este intens la aceasta ora pe ambele sensuri de mers ale DN1.Astfel,…