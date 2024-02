Infractiunile rutiere grave, cum ar fi viteza excesiva sau sofatul in stare de ebrietate, ar trebui sa duca la pierderea dreptului de a conduce la nivelul intregii UE, au declarat marti eurodeputatii, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, relateaza Agerpres.Cum e acum?

In prezent, daca un conducator auto isi pierde permisul in urma unei infractiuni rutiere intr-o alta tara a UE decat cea care i-a eliberat permisul, in majoritatea cazurilor sanctiunea este aplicabila numai in tara in care a fost comisa infractiunea si nu implica restrictii in restul UE, precizeaza Parlamentul European intr-un…