Hotul, un barbat de 45 de ani, din Roman, a filat de la distanta persoanele care intrau in exchange, iar la un moment dat a observat iesind din interior o femeie cu un tanar. Femeia a introdus un pachet cu bani in poseta, iar hotul s-a luat dupa cei doi. In piata Alexandru, tanarul si cu mama acestuia s-au despartit, iar hotul s-a luat dupa femeie. Acesta din urma a intrat intr-un magazin de carne, iar hotul a intrat dupa ea si i-a inhatat din geanta bor (...)