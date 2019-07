Atenție, autostradă blocată. Șoferii sunt disperați. Video Sute de șoferi s-au trezit blocați pe autostrada, dupa ce in zona se desfașoara lucrari. Șoseaua de mare viteza este extrem de aglomerata, iar oamenii disperați ca pierd ore bune in plus pana sa ajunga la destinație. The post Atenție, autostrada blocata. Șoferii sunt disperați. Video appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A2 le da din nou batai de cap soferilor care pleaca spre mare, vineri dimineata. O banda a sensului catre litoral al Autostrazii Soarelui este blocata vineri, pâna la ora 12:00, din cauza unor lucrari la kilometrul 13.

- Relatarea unui șofer, care atrage atenția ca a fost la un pas sa fie jefuit pe Autostrada A1 Sibiu–Deva a devenit virala pe Facebook, unde și alți șoferi au scris mesaje prin care arata ca au fost in aceeași situație. Reprezentanții Poliției Sibiu și cei ai Poliției Hunedoara spun insa ca nu au primit…

- „Investițiile majore, care fluidizeaza traficul din Timiș, sunt prioritare pentru administrația pe care o conduc, iar eforturile noastre se concentreaza... The post Vesti bune pentru soferii timiseni! Se construiește o noua legatura cu autostrada appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit noilor decizii, Germania s-a conformat deja noilor reglementari sezoniere, dupa ce s-a constatat ca asfaltul a crapat pe multe autostrazi din cauza caniculei. Germania este recunoscuta ca fiind o tara de automobilisti ale caror tronsoane de autostrada sunt fara limita de viteza.…

- Este sezonul in care capușele pot fi mai active, motiv pentru care reprezentanții Direcției de Sanatate Publica au considerat de cuvința se ofere ... The post Atenție, incepe sezonul capușelor! appeared first on Renasterea banateana .

- O serie de reguli noi de la Uniunea Europeana ar putea impune tuturor masinilor noi sa aiba limitatoare de viteza incepand cu 2022, potrivit The Sun. The post ATENTIE! Se schimba regulile! Toți șoferii vor fi afectați! appeared first on Renasterea banateana .

- Un simplu obicei va poate scoate mulți bani din buzunar și, de asemenea, riscați sa ramaneți fara permis.Șoferii care au acest obicei trebuie sa inceteze! The post Atentie, soferi! Amenzi uriase daca aveti aceste obiecte in masina appeared first on Renasterea banateana .

- Obstacol mai putin obisnuit pe o sosea din Brazilia. Soferii s-au vazut nevoiti sa opreasca masinile pentru ca o anaconda sa traverseze drumul. The post VIDEO. Atenție, traverseaza anaconda! appeared first on Renasterea banateana .