Atacurile cu drone care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, atribuite de Administratia Donald Trump Iranului, afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, informeaza cotidianul Financial Times preluat de mediafax.

- Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita sunt afectate de incendii in urma unor atacuri cu drone produse sambata dimineata, informeaza presa de stat de la Riyad, citata de postul MEDIAFAX.Incendiile afecteaza instalatiile petroliere Abqaiq si Khurais, detinute de compania de stat saudita…

- Doua centre producatoare de petrol din Arabia Saudita, intre care cea mai mare unitate procesatoare de titei din lume, au fost, sambata, tinta unui atac cu drone al gruparii pro-iraniene Houthi din Yemen, care a perturbat productia si exporturile tarii, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite…

- Insurgentii huthi din Yemen au revendicat, sambata, atacurile cu drone care au vizat instalatii petroliere din Arabia Saudita, relateaza BBC News preluat de mediafax.Un purtator de cuvant al rebelilor huthi sustinuti de Iran a declarat ca in atacurile care au provocat incendii la doua rafinarii…

- Preturile petrolului au atins marti maximele ultimelor sase saptamani, crescand pentru a cincea zi consecutiv, pe baza optimismului ca OPEC si alti producatori, intre care si Rusia, vor conveni extinderea masurilor de limitare a productiei, pentru sustinerea cotatiilor, transmite Reuters, potrivit…

- Cotatiile petrolului se indreapta totusi spre cel mai mare declin saptamanal din ultimele sapte saptamani, determinat de anticiparea unei relaxari a tensiunilor in Orientul Mijlociu, dar si de ingrijorarile legate de cererea in de scadere, in timp ce temerile privind impactul unei furtuni in Golful…

- Gazele de productie interna au ajuns sa coste cu 33% mai mult decat cele de import pe bursa, in luna iunie, potrivit datelor publicate de Bursa Romana de Marfuri si analizate de AGERPRES. Astfel, in iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh,…

- Atacurile cu drone asupra industriei petroliere din Arabia Saudita din luna mai si-au avut originea in Irak, nu in Yemen, au concluzionat oficiali americani, ceea ce a atras atentia autoritatilor irakiene, care au solicitat Washingtonului mai multe date in sprijinul acestor afirmatii, a informat vineri…