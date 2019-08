Stiri pe aceeasi tema

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei la primele ore ale zilei de marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Peste 25…

- Noua persoane au fost arestate in urma interventiei politiei, sambata la primele ore, dupa ce sute de tineri au venit neinvitati la petrecerea privata a unei fete de 16 ani, in orasul Grunstadt, din sud-vestul Germaniei, informeaza dpa potrivit Agerpres. Intre 300 si 400 de persoane, majoritatea…

- Aproximativ 20 de persoane au fost ranite in estul Germaniei in urma furtunilor și a vantului puternic, in timp ce un barbat a fost lovit de fulgere in Danemarca, iar cinci cai au murit in Suedia cel mai probabil din aceeași cauza, potrivit Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Demisie…

- Trei femei si patru barbati aflati la o petrecere de nunta in landul nordic Mecklenburg-Pomerania de Vest au fost grav raniti in urma prabusirii unei crengi dintr-un copac, in timp ce un alt barbat a suferit leziuni minore. De asemenea, un copac dat jos de o rafala de vant s-a prabusit peste oaspetii…

- Douasprezece persoane au fost ranite vineri in timpul unui campionat de fotbal in vestul Germaniei, dupa ce au fost lovite de un pavilion de gradina care a fost ridicat in aer de o tornada, relateaza sambata dpa.Tornada s-a produs in timpul unei furtuni puternice care a lovit vineri seara…