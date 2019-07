Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- ASU Politehnica e in proportie de 99% salvata, dar vrea sa obtina un rezultat pozitiv la Targu Jiu pentru a nu mai avea nicio emotie pe final de sezon. Astazi, cu „Baietii in ghete” s-a pregatit si boxerul profesionist Flavius Biea, pe care Cosmin Petruescu a spus in gluma ca l-ar fi folosit daca ar…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…

- ASU Politehnica a fost invinsa, scor 0-2, pe terenul Sportului Snagov. Pana cu 20 de minute inainte de final jocul parea sa se indrepte spre o remiza alba. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu nu a scapat de emotii pe final se sezon si e obligata sa invinga in urmatorul joc. Prima repriza de la Ghermanesti…

- „Baietii in ghete” au trecut pe langa un succes cu rezonanta in fata ocupantei primului loc din Liga a II-a. ASU Politehnica a fost condusa de Academica Clinceni, a preluat conducerea in repriza secunda, dar a primit gol in al treilea minut al prelungirilor si jocul de pe „Stiinta” s-a incheiat la egalitate,…