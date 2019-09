ASF: Statutul de piata emergenta al BVB, un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia FTSE-Russell, comunicata in cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta.Decizia vine dupa o perioada de trei ani in care evoluția pieței de capital din Romania a ...

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, afirma Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- Statutul de piata emergenta al BVB reprezinta un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei, iar datorita noului statut, Bursa de la Bucuresti va avea un suflu nou si vom vedea noi investitori si emitenti de calibru, a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF),…

- FTSE Russell a anunțat trecerea Romaniei la statutul de piața emergenta secundara, anunța financialintelligence.ro.Potrivit FTSE, criteriul de lichiditate, care anterior era insuficient indeplinit, a primit calificativ de trecere. Astfel, Romania indeplinește cele noua criterii FTSE pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat ritmul accelerat de crestere, astfel ca indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a crescut cu 25% in primele 8 luni ale acestui an, iar indicele BET - Total Return (BET-TR), care include si dividendele oferite…

- Bursa de Valori Bucuresti ar putea fi promovata la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell pe 26 septembrie, intrucat anul acesta indeplineste toate criteriile necesare, a anuntat joi, Directorul General, Adrian Tanase la conferinta Piata de Capital organizata de Financial Intelligence,…

- Piata asigurarilor din Romania se afla in prezent in echilibru, pe parcursul ultimilor doi ani piata asigurarilor de sanatate inregistrand o crestere semnificativa, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea. "As spune ca in acest moment piata asigurarilor…