- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia agenției de rating FTSE – Russell, comunicata in cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta. Decizia vine dupa o perioada de trei ani in care evoluția pieței de capital…

- Statutul de piata emergenta al BVB reprezinta un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei, iar datorita noului statut, Bursa de la Bucuresti va avea un suflu nou si vom vedea noi investitori si emitenti de calibru, a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo…