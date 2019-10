Stiri pe aceeasi tema

- A.C.S. Ciprian Sfantu Gheorghe va lua startul la competiția CUPA ROMANIEI pentru seniori, tineret și juniori care se va desfașura in perioada 4–6 octombrie 2019, in bazinul olimpic „Mihai Mitrofan” (bazin de 50m – 10 culoare) din Brașov. Competiția se afla la prima ediție și este organizata de Federația…

- Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe a organizat sambata, 21 septembrie a.c., cea de a IX- a editie a concursului de inot CUPA SPRINT 2019, la baza de inot si recreere Sepsi Rekreativ. La Cupa Sprint Sfantu Gheorghe, cea mai importanta competiție de inot din județ, au luat startul, intr-o…

- Cand o persoana isi doreste sa faca performanța sportiva, renunta la unele placeri, ramanand fidel unui stil de viata care presupune rigurozitate și disciplina. Cu toate acestea sportivii de la Show Time Sport Club fac totul cu bucurie și cu placerea de a concura pe același tatami cu cei mai buni sportivi…

- „Visul meu cel mare este sa ajung la Olimpiada, și sunt sigura ca voi ajunge sa urc pe podium și sa mi se cante Imnul Național!” A facut primii pași pe salteaua din sala de sport de la Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe in care ambii parinți, Cristina și Petru Oltean, antrenori de…

- Septembrie este luna in care sportivii din cadrul Clubului Sportiv „Show Time” și-au inceput drimul spre competițiile de tot. Astfel pe data de 31 august, aproximativ 420 de sportivi de la 13 cluburi din țara au participat la cea de-a IX-a ediție a Cupei Kokoro & Brașov Open la Ju-Jitsu Sportiv, competiție…

- 26 de copii din Covasna, cu varsta intre 7 și 17 ani, au efectuat joi o excursie in Poiana Palfei (Poiana lui Pavel) din apropierea orașului-stațiune, descoperind frumuseți nebanuite ale zonei, in cadrul unui proiect ce are ca scop sa dezvolte tinerei generații respectul fața de natura. Ei au fost insoțiți…

- Drumul national 11C Targu Secuiesc-Baile Balvanyos va fi inchis, incepand de marti si pana la sfarsitul lunii august, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a carosabilului, care a fost afectat in urma unei alunecari de teren, a informar Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Este…

- Teza de doctorat Integrarea Arhivelor Statului in sistemul institutional al Romaniei contemporane, susținuta de managerul in domeniul arhivisticii, Mihai D. NICOLAE Teza de doctorat cu tema Integrarea Arhivelor Statului in sistemul institutional al Romaniei contemporane, susținuta de domnul Mihai…